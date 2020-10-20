Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил версию об искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата Госдумы, США и Китай еще в 2013 году смогли искусственно воссоздать вирус. Однако Онищенко отмечает, что в ходе процедуры коронавирус не приобрел никаких новых свойств, а был просто воспроизведен.

Академик РАН пояснил, что вирус самостоятельно преодолел межвидовой барьер и перешел с перепончатокрылых на человека. При этом он все же не исключил вероятность того, что кто-то мог «помочь» коронавирусу в этом.

Ранее иммунолог Георгий Викулов рассказал, что повысить свой уровень защиты от коронавируса может любой россиянин. По его словам, главной защитой организма человека от вирусов является иммунная система. Он объяснил, что регулярные занятия физкультурой являются хорошим способом укрепить иммунитет. Врач добавил, что малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунную систему.