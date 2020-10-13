Онищенко рассказал о множестве смертей после повторного заражения COVID-19

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что смертей в результате повторного заражения COVID-19 было точно больше одной. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 13 октября.

«Это точно не первая смерть [у пожилой женщины из Нидерландов], наверняка их было побольше, и это касается тех людей, у которых не вырабатывается иммунитет, их 5 процентов примерно», — сказал Онищенко.

По его словам, есть множество людей, у которых после болезни иммунитет не вырабатывается не только к коронавирусу, но и к другим инфекциям. «Других научных данных я пока не вижу, но если они появятся, будет интересно их узнать», — отметил Онищенко.

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург не исключил, что при первичном заражении COVID-19 в организме человека могут образовываться антитела, которые при повторном заражении могут усиливать заболевание. Так он отреагировал на сообщение о первой смерти после вторичного инфицирования. При этом академик подчеркнул, что точный диагноз умершей в Нидерландах пожилой женщины пока не известен. «Возможно, эта женщина, которая умерла, является жертвой таких монологических механизмов.

О смерти 89-летней жительницы Нидерландов после повторного заражения коронавирусом стало известно ранее. Голландские медики отметили, что женщина страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом. Первый раз она заразилась COVID-19 два месяца назад. После повторного заражения ее состояние резко ухудшилось, и женщина скончалась через две недели после госпитализации.