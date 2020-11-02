Ученые определили период сохранения антител у переболевших коронавирусом

Ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке определили период сохранения антител к коронавирусу. Результаты исследования опубликовал журнал Science.

Специалисты пришли к выводу, что уровень антител к COVID-19 сохраняется в среднем в течение около пяти месяцев.

Такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме. Ученые напомнили, что антитела могут защитить от повторного заражения коронавирусом или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения.

В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

Ранее специалист Центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», вирусолог Анатолий Альтштейн попросил россиян не искать у себя все симптомы коронавируса. По его словам, необходимо следить только за высокой температурой, кашлем, болью в горле, плохим самочувствием и потерей обоняния и вкуса.