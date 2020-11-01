Раскрыты причины несоблюдения ограничительных мер при пандемии

Исследователи Сент-Эндрюсского университета раскрыли причины, по которым люди не соблюдают ограничительные меры, направленные против распространения коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам ученых, люди подсознательно имитируют поведение членов своей социальной группы, поэтому если последние будут нарушать меры предосторожности во время пандемии, то и они не будут следовать предписанным правилам.

Специалисты провели социальный эксперимент, в рамках которого тысячу участников разделили на две группы — красную и синюю, — включив в каждую команду людей со схожими интересами и чертами характера. При этом во время проведения самого испытания участники не знали, к какой группе принадлежит тот или иной человек.

Таким образом ученые попытались узнать, имитируют ли обследуемые поведение людей из их социальной группы. Выяснилось, что участники повторяли действия только членов своей команды. В связи с чем исследователи порекомендовали работникам здравоохранения и политикам призывать население к коллективной борьбе с COVID-19, чтобы общественность следовала ограничительным мерам.

Ученые считают, что люди не соблюдают меры предосторожности, поскольку вышестоящие лица сами их нарушают. В качестве примера они привели главного санитарного врача Шотландии Кэтрин Калдервуд, которая ушла с должности после того, как проигнорировала собственный совет о социальном дистанцировании. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, в свою очередь, был несколько раз замечен без защитной маски.

Ранее в ноябре ученый Сергей Нетесов назвал помогающий защититься от коронавируса фактор. Оказалось, что люди, которые носят очки, в пять раз реже заражаются COVID-19.