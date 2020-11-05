Власти Москвы объяснили отказ от локдауна из-за коронавируса

Власти Москвы отказались вводить локдаун и полностью закрывать город из-за коронавируса благодаря системной работе и подготовке здравоохранения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По словам Ефимова, также нет необходимости вводить в Москве пропускной режим или ужесточать требования по дистанционной работе для офисных сотрудников. Он выразил надежду, что соблюдение нынешних «мягких ограничений», позволит избежать ужесточения требований, введенных указом мэра.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют закрывать город из-за коронавирусной инфекции. Градоначальник указал, что инфекция еще не ушла, и за границей вводят более жесткие ограничения, но в Москве здравоохранение пока справляется с нагрузкой.

По данным на 5 ноября, в Москве выявлено 5255 новых случаев коронавируса, 3670 заражений и 67 летальных исходов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 450 436 новых заражений, выздоровел 329 201 человек, умер 7071.