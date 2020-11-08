Собянин оценил сумму ущерба из-за коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил сумму ущерба из-за коронавируса в городе в эфире телеканала «Россия-1». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, более 700 миллиардов рублей заимствований заложено в проекте бюджета столицы на три года из-за нанесенного ущерба во время пандемии коронавирусной инфекции. «Бюджету города был на нанесен вообще огромный удар во время пандемии. На следующий год и последующие мы будем занимать», — сказал Собянин.

Ранее власти Москвы отказались вводить локдаун и полностью закрывать город из-за коронавируса благодаря системной работе и подготовке здравоохранения. Как заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, также нет необходимости вводить в Москве пропускной режим или ужесточать требования по дистанционной работе для офисных сотрудников.