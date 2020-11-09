Жителям Подмосковья старше 65 лет заблокируют соцкарты

Из-за распространения коронавируса в Подмосковье будут введены дополнительные ограничения. В частности, с 11 ноября у жителей старше 65 лет будут заблокированы социальные карты, и они не смогут пользоваться общественным транспортом. Об этом губернатор Андрей Воробьев объявил в эфире телеканала «Россия 24».

«В эту среду мы примем дополнительные ограничения для людей старшего поколения. Мы сейчас внимательно посмотрим, где и что можно сделать. Наша задача — еще большую безопасность обеспечить для людей преклонного возраста», — сказал Воробьев.

Он отметил, что пожилых людей не ограничивают в прогулках и походах в магазин, но до 15 ноября они должны оставаться дома. «Как такового строгого запрета нет. Но все-таки система самоизоляции для 65+ является обязательной», — пояснил глава области, добавив, что изолировавшимся дома гражданам сейчас оказывают помощь волонтеры и социальная служба.

После Москвы Подмосковье находится на втором месте по числу зараженных. С начала эпидемии там выявлен 90 251 инфицированный. Поправились 67 150 человек, умерли 1677.