В Подмосковье заработали новые ограничения из-за коронавируса

Жители Подмосковья старше 65 лет либо с хроническими заболеваниями со 2 ноября обязаны соблюдать режим самоизоляции и по возможности оставаться дома из-за распространения коронавируса. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано на сайте областного правительства.

Обязательный домашний режим продлится до 15 ноября. При этом граждане смогут ходить в магазины и больницы, гулять около дома, пользоваться социальными картами, которые не будут блокировать. Сотрудникам предприятий разрешено ходить на работу, если их нахождение на рабочем месте критически важно. Заработавшие новые ограничения не коснутся медработников.

О планах ввести перечисленные меры сообщалось 31 октября.

Ранее глава региона говорил, что массовая бесплатная вакцинация от COVID-19 в Московской области начнется в январе. Сам он уже сделал прививку.