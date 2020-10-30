Воробьев назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

Массовая вакцинация от COVID-19 в Подмосковье начнется в январе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщается в его Telegram-канале в пятницу, 30 октября.

«Прививку можно будет сделать бесплатно, в рамках системы ОМС. Вакцина — безопаснее, чем болеть», — отметил он.

Воробьев уже привился от коронавиурса. После введения первого компонента вакцины антитела у него не выработались, еще один укол он сделает 30 октября.

Российская вакцина «Спутник V», зарегистрированная в августе, является двухкомпонентной, то есть для прививки требуется два укола с интервалом в несколько недель. «Спутник V» ранее привились министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

Вторая российская антикоронавирусная вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 14 октября. В ней нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.