Назван срок начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве. Его слова передает ТАСС.

Специалист предположил, что массовая вакцинация в Москве и Подмосковье может начаться в течение двух недель. «Вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному», — пояснил он.

Гинцбург добавил, что через две недели в гражданский оборот поступит гораздо большее число доз вакцины, чем поступало до сих пор. По его подсчетам, к концу месяца эта цифра достигнет примерно полумиллиона доз, а в декабре — еще в три раза больше.

Ранее Гинцбург сообщил, что первая партия российского препарата «Спутник V» поступит в Москву и российские регионы для массовой вакцинации уже в эти выходные. В пресс-службе Минздрава отмечают, что речь идет об очередной партии вакцины, предназначенной для вакцинации групп риска, прежде всего — медработников.