«Спутник V» для массовой вакцинации поступит в Москву в выходные

Первая партия российского препарата «Спутник V» поступит в Москву и российские регионы для массовой вакцинации уже в эти выходные. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

По словам Гинцбурга, партия будет небольшой, «порядка шесть тысяч» доз. Ожидается, что на следующей неделе первая серия поставок будет из 30 тысяч доз, вторая — из 40 тысяч. Около 40 процентов направят в Москву, 60 — в регионы.

Он уточнил, что в центр Гамалеи перед выпуском поступает «вал» вакцин, потому что выпуск больших партий наладили уже четыре крупные площадки, скоро ожидается работа на четвертой.

30 октября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что вакцинация в столице начнется в течение месяца для всех желающих. Она указала, что привить всех из выразивших готовность пока не получится, так как недостаточно производственных мощностей — пока что идет вакцинация учителей, медиков и граждан из групп риска.

За последние сутки в Москве выявили 6253 новых случая коронавируса, 3783 выздоровления и 69 летальных исходов. С начала пандемии в столице зарегистрировано 456 689 заражений, 332 984 выздоровления и 7140 смертей.