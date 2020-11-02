В Москве опровергли сообщение о побочных эффектах вакцины от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы опроверг данные о побочных эффектах вакцины от коронавируса и об отсутствии медицинского наблюдения за участниками исследования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Столичный депздрав заверил, что в первый день после введения первого компонента прививки с участником исследования, чья история приведена в публикации, связался врач телемедицинского центра. У него проявились незначительные симптомы, а состояние в течение двух дней было удовлетворительным.

«[После вакцинации] пациентов могут наблюдаться нежелательные явления, такие как головная боль, повышение температуры тела, озноб или общее недомогание. Это неприятные, но совершенно безопасные и проходящие самостоятельно симптомы, возникающие в четко определенные сроки после вакцинации и которые полностью соответствуют инструкции по применению данного препарата», — отмечается в сообщении. При этом у 85 процентов добровольцев никаких побочных эффектов не наблюдается.

Когда участнику ввели второй компонент вакцины и у него поднялась температура, через 15 минут после поступления вызова к нему приехала скорая помощь, сотрудники которой предложили госпитализацию, однако он отказался. Затем он пожаловался на одышку и боли в груди, и к участнику домой приехала заведующая терапевтическим отделением, которая отметила его удовлетворительное состояние.

После обследования в поликлинике врачи пришли к выводу, что осложнений, связанных с введением вакцины, не выявлено. По имеющимся заболеваниям ему были показаны кардиологические препараты.

31 октября руководитель клинического исследования первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Никита Ломакин раскрыл самочувствие пожилых добровольцев после введения препарата. По его словам, в первой группе добровольцев не зафиксировано никаких проявлений: ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона.