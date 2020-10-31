В России раскрыли самочувствие пожилых добровольцев после введения «Спутника V»

Руководитель клинического исследования первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Никита Ломакин раскрыл самочувствие пожилых добровольцев после введения препарата. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Исследование стартовало во второй половине октября. Первая группа участников прошла скрининг, после чего их госпитализировали, а 28 октября они получили дозу вакцины. Планируется, что в испытаниях примут участие 110 человек, в настоящее время набрано 28 добровольцев старшего возраста.

По его словам, в первой группе добровольцев не зафиксировано никаких проявлений: ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона. При этом Ломакин напомнил, что среди добровольцев до 60 лет в большинстве случаев в течение первых двух суток после введения первой дозы вакцины часто проявлялись предгриппозное состояние и повышение температуры.

Отсутствие такой реакции у пожилых граждан свидетельствует о подавлении иммунной системы. «Это характерно для пожилых людей, поэтому они так ярко не реагируют. И это очень хороший факт», — добавил Ломакин.

Самому пожилому добровольцу первой группы — 82 года, однако в дальнейшем в испытаниях примут участие и более пожилые россияне. Также вакцину ввели и добровольцам с сахарным диабетом, гипертонией и хронической почечной недостаточностью. При этом к эксперименту не допускаются люди с онкологическими заболеваниями, пациенты, которые получают онкопрепараты, иммуносупрессивную терапию, лица с вирусными гепатитами и те, которые в течение года перенесли острый инфаркт или острый инсульт, а также граждане с аллергическими реакциями.

Вторая группа добровольцев из 25-40 человек может быть набрана уже 1 ноября, третья - еще через неделю. Все добровольцы застрахованы.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября была зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». 29 октября президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что массовая вакцинация россиян против коронавируса начнется до конца года.