Минздрав опроверг приостановку тестирования вакцины «Спутник V»

В Минздраве России опровергли сообщения о приостановке тестирования вакцины «Спутник V», опубликованные в иностранных СМИ, передает РИА Новости.

Как заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, работа продолжается и все 40 тысяч добровольцев получат прививки.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил агентству, что испытания препарата продолжаются, вакцины для исследований достаточно. По его словам, разрыв между первой и второй дозой довольно существенный — первый компонент получили уже 20 тысяч добровольцев, а и первый и второй — около 9 тысяч. Разрыв решили сократить и в день вакцинируют больше вторым компонентом, чем первым.

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на Reuters сообщили, что в России временно приостановили вакцинацию новых добровольцев из-за высокого спроса и нехватки доз препарата. Агентство утверждало, что якобы обзвонило 25 московских клиник, в которых проводятся испытания, и сотрудники восьми из них заявили, что вакцинация временно не проводится. По предварительным данным, она возобновится 10 ноября, говорится в публикации.