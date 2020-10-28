Создатели «Спутник V» задумали раскрыть исследования на добровольцах

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» задумались о возможности раскрыть детали исследования на добровольцах в середине ноября. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 28 октября, со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, это связано со случаями заражения коронавирусом среди добровольцев. В частности, планируется открыть данные получателей плацебо.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что снижение уровня антител через 2-3 месяца после вакцинации от COVID-19 — нормальное явление. По его словам, клеточный иммунитет, сформированный вакциной, даст повторный синтез антител к коронавирусу.

21 октября депутат Госдумы Валерий Гартунг, участвовавший в испытании российской вакцины «Спутник V», сообщил о заражении коронавирусом. Парламентарий предположил, что получил плацебо, а не настоящий препарат.

Первая российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в августе. «Спутник V» уже привились министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. Массовую вакцинацию россиян планируется начать в ближайшие три месяца.