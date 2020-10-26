Гинцбург объяснил снижение уровня антител после вакцинации от COVID-19

Снижение уровня антител через 2-3 месяца после вакцинации от COVID-19 — нормальное явление, объяснил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова передает ТАСС.

Глава Центра Гамалеи добавил, что клеточный иммунитет, сформированный вакциной, даст повторный синтез антител к коронавирусу. После вакцинации, по его словам, остаются клетки памяти, которые вырабатывают иммунный ответ на вирус. «[Они] уже синтезируют нужное защитное количество антител не в течение 2-3 недель, а буквально за 3-4 дня», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что массовое производство доз «Спутника V» должно возрасти со следующей недели. Вакцина, сказал исследователь, не влияет на уменьшение защитных свойств организма, а наоборот создает мощный защитный барьер против коронавирусной инфекции.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что у большей части добровольцев, перенесших вакцинацию «Спутником V» не было побочных эффектов. По его словам, они наблюдались только у 15 процентов пациентов. В качестве побочных эффектов от вакцины против коронавируса могут рассматриваться повышение температуры тела до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте укола, добавил ученый.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 17 347 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19.