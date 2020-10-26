Назван процент перенесших вакцинацию «Спутником V» с побочными эффектами

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал процент перенесших вакцинацию «Спутником V» добровольцев с побочными эффектами. Он отметил, что у большей части участников исследования их не было, передает РИА Новости в понедельник, 26 октября.

По его словам, побочные эффекты наблюдались только у 15 процентов добровольцев. «Как не трудно понять, 85 процентов вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», — отметил Гинцбург.

В качестве побочных эффектов от вакцины против коронавируса могут рассматриваться повышение температуры тела до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте укола, добавил ученый.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» 11 августа объявил президент Владимир Путин. Ранее прививку от COVID-19 данным препаратом сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.