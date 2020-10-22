Российский вирусолог объяснил отсутствие антител у переболевших COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл причину отсутствия антител у некоторых переболевших COVID-19 пациентов. Об этом он рассказал в комментарии «Известиям».

Так, если болезнь прошла у человека в легкой форме, то инфекция может не дойти до состояния образования антител, потому что это не понадобилось организму и все закончилось на уровне фагоцитоза — процесса поглощения чужеродных частиц клетками. «При таком сценарии вирус "сжигается" до воды и CO2 внутри клеток», — пояснил вирусолог.

Однако в 10-15 процентах случаев иммунитет не вырабатывается даже у тяжело переболевших пневмонией. В их организме по непонятным причинам образуются антитела к интерферону, который необходим в том числе для полноценной работы иммунной системы, клеток памяти и выработки антител. «В этом случае блокируется дальнейшее развитие иммунной реакции, как следствие, клеток памяти, поэтому антитела очень быстро пропадают», — отметил он.

Ранее Гинцбург предупредил о риске превращения COVID-19 из завозной в природно-очаговую инфекцию. По его словам, это наводит на «не очень радостные мысли», потому что человечество до сих пор не победило такие виды инфекции.

За последние сутки в России выявили рекордное число смертей пациентов с коронавирусом — 317 человек. Всего на 21 октября в стране выявили 15,7 тысячи новых заражений коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии заразились 1,4 миллиона россиян в 85 регионах, умерли почти 25 тысяч человек, выздоровели более одного миллиона заболевших.