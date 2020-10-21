Российский вирусолог заявил о риске превращения COVID-19 в непобедимую инфекцию

Существует риск превращения COVID-19 из завозной в природно-очаговую инфекцию. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

По словам Гинцбурга, это наводит на «не очень радостные мысли», потому что человечество до сих пор не победило такие виды инфекции.

Вирусолог объяснил, что из-за своей структуры коронавирус «липнет» в разные клетки и ткани, в связи с чем может укорениться среди домашних и сельскохозяйственных животных и на прочих «живых объектах», помимо человека. Если он станет природно-очаговой инфекцией, то количество сил и времени, которые придется тратить на борьбу с ним, сравнится с теми, что уходят на борьбу с вирусом гриппа.

Ранее первый замдиректора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко заявил, что заражаемость коронавирусом пойдет на спад в январе-марте 2021 года, если не принять дополнительные противоэпидемиологические меры, а без них рост заболеваемости будет наблюдаться до середины декабря.

За последние сутки в России выявили рекордное число смертей пациентов с коронавирусом — 317 человек. Всего на 21 октября в стране выявили 15,7 тысячи новых заражений коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии заразились 1 477 355 россиян в 85 регионах, умерли 24 952, выздоровели 1 096 560.