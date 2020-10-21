Ученый спрогнозировал естественный спад заболеваемости COVID-19 в России

Естественный спад заболеваемости COVID-19 в России произойдет в январе-марте 2021 года, если не принять дополнительные меры. Такой прогноз дал первый замдиректора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко, передает «Интерфакс».

По словам ученого, в текущей ситуации, без новых противоэпидемологических решений, рост заболеваемости будет наблюдаться до середины декабря – к таким выводам пришли специалисты ФИЦ ИВТ. Юрченко объяснил, что при расчетах учитывалось тестирование на коронавирус и разное протекание болезни, перемещение людей между городами, регионами и странами, а также данные о закрытии общественных мест, учебных заведений, режиме самоизоляции и других мерах.

Как объяснил Юрченко, социальная дистанция и соблюдение масочного режима имеют самое существенное значение среди показателей, потому что сознательное отношение к ним позволяет снизить число заразившихся и сделать выход на пик плавнее. Он указал, что расчет и анализ данных показали серьезное расхождение между официальной статистикой и прогнозами. Это связано с тем, что было проведено недостаточно тестов, либо в статистику не включили бессимптомных носителей инфекции, которые не жаловались на самочувствие.

Ранее главный эксперт Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России может расти еще две-три недели, после чего ситуация начнет постепенно стабилизироваться.

За последние сутки в России впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — 16 319. Зафиксировано 9704 выздоровления, умерли 269 человек. С начала пандемии заразились 1 431 635 человек в 85 регионах, умерли 24 365, выздоровели 1 085 608.