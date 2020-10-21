В России оценили идею заражения добровольцев коронавирусом для испытания вакцины

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург оценил инициативу британских коллег намеренно заражать добровольцев коронавирусом для испытания вакцины. Об этом он порассуждал в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

«Я не считаю это необходимым для доказательства эффективности вакцины, есть другие совершенно способы [проверить препарат]», — заявил он. Кроме того, такое исследование приравнивает жизнь и здоровье человека к жизни и здоровью лабораторного животного, отметил Гинцбург.

Эту точку зрения поддержал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. По его словам, целенаправленно заражать человека вирусом вне зависимости от того, вакцинирован он или нет, — нарушение всех этических норм.

Британский Минздрав объявил о финансировании правительством программы испытания вакцин, в ходе которой добровольцев будут намеренно инфицировать коронавирусом. Исследователи планируют определить минимальную дозу вируса, необходимую для того, чтобы человек с высокой вероятностью заболел COVID-19.

В исследовании примут участие 90 здоровых людей в возрасте от 18 до 30 лет, риск развития осложнений считается минимальным. После этого инфицировать начнут добровольцев, ранее получивших различные вакцины от коронавируса. Первые результаты ожидаются в мае 2021 года.

Ранее агентство Reuters сообщило о смерти 28-летнего добровольца, принимавшего участие в испытании вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Однако, по данным Bloomberg, погибшему не вводили препарат.