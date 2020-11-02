Названы сроки новых испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона» на добровольцах

Первые добровольцы, которые будут участвовать в новом, пострегистрационном, этапе испытаний российского препарата «ЭпиВакКорона», получат прививку в ноябре. Такие сроки назвали в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что набор добровольцев пока не начался. Там добавили, что исследования пройдут в нескольких российских регионах, для этого ведутся переговоры с организациями, на базе которых пройдут испытания.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса, ее производит центр «Вектор». Ее клинические испытания завершились 30 сентября, а 14 октября президент Владимир Путин объявил о ее регистрации. Производство препарата началось 27 октября. Вакцина «Вектора» — пептидный препарат, который содержит искусственно синтезированные белки. Они помогают иммунной системе человека отреагировать на вирус и способствуют развитию иммунитета.

Первую в мире российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени «Гамалеи», Путин объявил о ее регистрации 11 августа, производство началось 15 августа. Прививки уже сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. 29 октября Путин выразил надежду на то, что массовая вакцинация россиян начнется до конца 2020 года.

Третью вакцину от коронавируса разрабатывает центр Чумакова. Она цельновирионная, в ней используются либо ослабленные, либо убитые вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания.