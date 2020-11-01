Инфекционист назвал условия для успешной вакцинации от коронавируса

Врач-инфекционист Георгий Викулов назвал условия для успешной вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, из-за особенностей организма у одного процента населения может быть недостаточная реакция на вакцину или вообще не быть никакого иммунного ответа. Также иммунолог отметил, что есть люди с иммунодефицитными состояниями, количество которых исчисляется сотнями.

Специалист также рассказал, что вакцинация может проводиться только при отсутствии обострения хронических заболеваний. Он добавил, что любые острые состояния, включая ОРВИ, гриппы и инфекции, могут помешать успешной процедуре.

Ранее Викулов определил причины неуязвимости некоторых людей к коронавирусу. Так, по словам российского специалиста, это возможно при генетической устойчивости к вирусу или определенном эффекте иммунной системы. При этом иммунолог уточнил, что могут быть и другие факторы, которые будут выясняться по ходу генетических исследований, связанных с COVID-19.