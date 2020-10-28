Российский иммунолог определил причины неуязвимости к коронавирусу

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов определил в беседе с URA.RU причины неуязвимости некоторых к коронавирусу.

Так, по словам российского специалиста, это возможно при генетической устойчивости к вирусу, определенном эффекте иммунной системы. «Или сумма этих факторов», — заявил Викулов.

При этом иммунолог уточнил, что могут быть и другие факторы, которые будут выясняться по ходу генетических исследований, связанных с COVID-19.

По мнению специалиста, такие исследования могут модернизировать лечение коронавирусной инфекции. В пример он привел исследования, которые проводились в рамках изучения ВИЧ и гепатита. Тогда среди ученые выявили заболевших, у которых наблюдается очень медленная прогрессия. «Это помогло в лечении больных гепатитом», — отметил он.

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, что определенная группа людей неуязвима к COVID-19, но причины этого пока неизвестны. Он также пояснил, что данное явление не сопровождается соблюдением противоэпидемических мер и использованием средств индивидуальной защиты.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19 и зафиксировали рекордное число смертей пациентов с коронавирусом — 320.