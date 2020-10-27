Российский эксперт рассказал о неуязвимых для COVID-19 людях

Определенная группа людей неуязвима для COVID-19 даже при многократном контакте с ним, но причины этого непонятны. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, передает РИА Новости.

«Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями», — заявил эксперт.

При этом Тотолян отметил, что ученые пока не смогли сформулировать биомаркеры, которые позволяют данной категории избежать заражения. Он добавил, что явление не объясняется соблюдением противоэпидемиологических мер и использованием средств индивидуальной защиты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус в России не стал сильнее, но и не ослабел. По ее словам, надо дождаться массовой вакцинации, после чего можно будет говорить о долгосрочной защите организма от инфекции.

С 28 октября в России начнет действовать всеобщий масочный режим — согласно ему, граждане должны надевать маску в общественном транспорте, такси, лифтах, на парковках и в местах массового скопления людей. Роспотребнадзор также рекомендовал ограничить время работы кафе и ресторанов и приостановить развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00, но решение остается за властями регионов.

За последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировали рекордное количество смертей пациентов с COVID-19 — 320. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 547 774 россиянина, 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 умерли.