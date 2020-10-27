В России началось производство второй вакцины от коронавируса

В России началось производство второй отечественной вакцины от коронавируса — препарата «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она добавила, что до конца года будут произведены «определенные объемы» препарата.

Испытания «ЭпиВакКороны» закончились 30 сентября, президент Владимир Путин объявил о регистрации вакцины 14 октября. Препарат содержит синтетические аналоги участков вирусных белков, которые помогают иммунной системе человека отреагировать на вирусные частицы — это должно способствовать развитию иммунитета.

Ранее Попова заявила, что отказ от ношения медицинских масок в России будет возможен при условии обеспечения граждан вакциной от коронавируса. С 28 октября в стране начнет действовать всеобщий масочный режим, Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим — ношение маски станет обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках, в местах массового пребывания людей. Исполнение поручения ведомства в регионах будут контролировать губернаторы.

Первая российская вакцина называется «Спутник V», ее разработал центр имени Гамалеи. Массовое производство препарата началось 15 августа. «Спутник V» аденовирусный создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белок, который вызывает иммунитет и способствует развитию антител.

За последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировали рекордное количество смертей пациентов с COVID-19 — 320. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 547 774 россиянина, 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 умерли.