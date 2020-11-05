В России уточнили сроки роста заболеваемости COVID-19 без жестких ограничений

Рост заболеваемости COVID-19 продолжится до весны при отсутствии жестких ограничительных мер. Сроки распространения инфекции уточнил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов в эфире «России 24», передает «Интерфакс».

В этом случае процесс пойдет на спад из-за того, что все россияне переболеют или сделают прививки от коронавируса. По его словам, вакцинация способна тотально изменить ситуацию с распространением инфекции.

Для снижения темпов распространения пандемии должны быть провакцинированы как минимум 50-60 миллионов человек, подсчитал Семенов. «Это тяжелая организационная работа, но это не нечто сверхъестественное, чего не было раньше, были прецеденты», — пояснил специалист.

При этом, если в стране будут введены жесткие ограничения, то прирост числа заражений коронавирусом может начать снижаться через три-четыре недели, добавил он.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал россиян не пугаться рекордного прироста числа больных с коронавирусом. По его словам, это естественный процесс при подъеме заболеваемости.

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 19 404 человека в 85 регионах. Суммарное число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 712 858, из них 1,2 миллиона выздоровели, 29,5 тысячи скончались.