Вирусолог прокомментировал рекордный прирост числа случаев коронавируса в России

Рекордный прирост числа больных с коронавирусом в России не должен пугать граждан, так как это естественный процесс на фоне высокой заболеваемости, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Когда идет подъем, людей заболевающих всегда будет больше, чем выздоравливающих. Выздоравливают те, кто за две, три, четыре недели до этого заразился, когда была низкая заболеваемость. Сейчас высокая заболеваемость, поэтому заболевших существенно больше, чем выздоровевших», — пояснил он, добавив, что процент заболевших и выздоровевших со временем начнет уравниваться.

Комментируя показатели заболеваемости в России, вирусолог отметил, что их можно считать средними на фоне других государств, где в сутки выявляется больше заражений. Он также призвал соотечественников соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали признак стабилизации ситуации с коронавирусом. В ведомстве отметили, что о начале стабилизации будет свидетельствовать индекс распространения инфекции не выше 1. До этого момента в стране еще могут наблюдаться незначительные колебания суточных показателей заболеваемости.

4 ноября в стране впервые выявили более 19 тысяч заражений коронавирусом за сутки — в 85 регионах зарегистрировали 19 768 новых случаев. Общее число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 693 454. За день вылечились 15 567 пациентов, еще 389 умерли. Всего поправился 1 266 931 житель России, скончались — 29 217.