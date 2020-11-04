В Роспотребнадзоре назвали признак стабилизации ситуации с коронавирусом

О стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России можно будет говорить тогда, когда суточные показатели будут держаться приблизительно на одном уровне в течение восьми дней. Такой признак улучшения обстановки назвал РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, о начале стабилизации будет свидетельствовать индекс распространения инфекции не выше 1. До этого момента в стране еще могут наблюдаться колебания суточных показателей заболеваемости, но они будут незначительными, считает специалист.

Ранее Горелов заявил ,что количество новых случаев инфицирования в России должно снизиться до летних показателей весной. Он отметил, что стабилизация занимает некоторое время и зависит от ответственного и сознательного подхода к соблюдению мер предосторожности.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России впервые превысило отметку в 19 тысяч — в 85 регионах выявили 19 768 инфицированных. За день вылечились 15 567 пациентов, еще 389 умерли. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 693 454 случаев заражения, при этом 1 266 931 человек выздоровели, скончались — 29 217.