Россиянам предложили возмещать плату за тесты на коронавирус

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложили возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирус, сделанные в частных клиниках. Соответствующее письмо направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой 28 октября, а ранее — в Совет безопасности. Об этом пишут «Известия».

Как рассказал изданию председатель Союза потребителей Петр Шелищ, россияне в регионах стали жаловаться на очереди на тестирование в государственных поликлиниках. Из-за ожидания в две-три недели люди вынуждены обращаться в частные клиники, что приводит к дополнительным расходам. Поэтому организации предложили возложить их часть на бюджет государства. Шелищ полагает, что возмещать расходы мог бы Фонд обязательного медицинского страхования при подаче чека об оплате теста на СOVID-19.

Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев затруднился оценить, в какую сумму бюджету обойдется реализация предложения, однако, по поверхностным расчетам, на это понадобится около 10 миллиардов рублей. Член думского комитета Госдумы по экономической политике Андрей Ветлужских согласился, что людям нужна поддержка в период пандемии. Однако он указал, что меры должны быть грамотными и эффективными. Депутат допустил, что после введения финансовой поддержки люди активнее начнут сдавать анализы, в результате возникнут очереди и вырастет заболеваемость.

Ранее президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом. Деньги пойдут на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на покупку средств индивидуальной защиты, в том числе масок, на тесты на коронавирус и улучшение материально-технической базы.