Глава Минздрава рассказал об оставленном пандемией коронавируса отпечатке

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказа об отпечатке, который пандемии коронавируса оставит на жизни граждан. Своим мнением он поделился в эфире телеканала НТВ.

Так, по словам чиновника, радикальных перемен в привычном укладе не будет, однако некоторые вещи могут измениться.

«Но думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше», — заметил Мурашко.

Он уточнил, что сейчас люди интуитивно сами понимают, как себя вести в тех или иных ситуациях, — например, с осторожностью подавать друг другу руку при приветствии.

Ранее в октябре Мурашко вышел из самоизоляции и вернулся к работе. Чиновнику пришлось соблюдать карантин после обнаружения коронавируса у одного из членов его семьи. Позже Мурашко сдал три ПЦР-теста и они показали отрицательные результаты.

27 октября сообщалось, что на самоизоляцию ушел глава МИД России Сергей Лавров — он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом. Официальные встречи министра перенесли до момента его выхода из карантина. Как сообщили в министерстве, его состояние оценивается как хорошее.