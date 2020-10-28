В Минздраве пояснили запрет врачам публично высказываться о коронавирусе

Запрет Минздрава давать комментарии журналистам и публично высказываться об эпидемии коронавируса в России касается только главных внештатных специалистов и руководителей федеральных учреждений, которые находятся в ведомстве министерства. Это изданию «Подъем» пояснили в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь Максим Радецкий отметил, что запрет не распространяется на главврачей областных больниц и других медиков. Эти клиники не подпадают под действие постановления, поскольку подчиняются региональным министерствам и департаментам здравоохранения.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал распоряжение министра здравоохранения Михаила Мурашко, в котором говорилось об обязанности экспертов и руководителям медучреждений предварительно согласовывать все свои высказывания с пресс-службой Минздрава. Документ датирован 27 октября.