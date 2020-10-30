Глава Минздрава вышел из самоизоляции после отрицательных тестов на COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко вышел из самоизоляции и вернулся к работе. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Чиновник сдал три ПЦР-теста, они показали отрицательные результаты. 30 октября он провел несколько совещаний с руководством Минздрава и принял участие во внешних мероприятиях, уточнил Кузнецов.

Мурашко ушел на самоизоляцию 22 октября, после обнаружения коронавируса у одного из членов его семьи — повторный ПЦР-тест показал положительный результат.

27 октября сообщалось, что на самоизоляцию ушел глава МИД России Сергей Лавров — он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом. Официальные встречи министра перенесли до момента его выхода из карантина. Как сообщили в министерстве, его состояние оценивается как хорошее.