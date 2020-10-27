Песков заявил об отсутствии контактов Путина с самоизолировавшимся Лавровым

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в последнее время российский лидер не контактировал с главой МИД Сергеем Лавровым, который ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом Песков рассказал РИА Новости.

О том, что Лавров отправился на карантин, стало известно ранее днем. Все его официальные встречи и визиты были перенесены на более поздний срок. В МИД сообщили, что его самочувствие оценивается как хорошее, однако в настоящее время дипломат находится в группе риска — в этом году ему исполнилось 70 лет.

По данным на 27 октября, в России зафиксировали 16 550 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 12 844 пациентов выздоровели и выписались. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 547 774 россиян. Из них 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 скончались.