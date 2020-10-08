Патриарх Кирилл на карантине обратился к россиянам с предупреждением

Пандемия коронавируса, возможно, является последним предупреждением бога для человечества, которое сбилось с пути. Об этом в своей проповеди, опубликованной на сайте Русской православной церкви (РПЦ), заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, ранее ушедший на карантин.

«Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли», — сказал предстоятель РПЦ.

Он выразил мнение, что подобные события не могут происходить вне божьего промысла, отметив, что это «очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас».

Также, по словам патриарха, пандемия потребовала от людей «налагать на себя очень большие самоограничения» и «жить не по закону похоти».

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл отправлен на карантин после контакта с зараженным коронавирусом. В связи с этим он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, запланированный на 8 октября по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.