Многомиллиардное состояние патриарха Кирилла опровергли

Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский опроверг информацию о наличии у патриархов Русской православной церкви (РПЦ) многомиллиардных состояний. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я работал рядом с двумя патриархами и свидетельствую: никаких миллиардов нет и не было, нет личных (не церковных) вилл, резиденций и самолетов», — заявил Вигилянский. По его словам, если бы такое состояние у патриархов было, то «могущественные клеветники давно бы опубликовали соответствующие документы».

Вигилянский рассказал, как после смерти патриарха Алексия II в 2008 году была организована комиссия по описи и передаче имущества новому предстоятелю РПЦ. Тогда была обнаружена двухкомнатная квартира на Речном вокзале, однако она «появилась исключительно для прописки — таковы были реалии при советской власти».

При этом бывший пресс-секретарь патриархов признал, что «стремление к роскоши и обрастанию дорогими аксессуарами свойственно очень узкой прослойке священнослужителей». Поэтому, отметил он, «в каждом конкретном случае надо разбираться».

В августе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл опроверг слухи о своем богатстве. По его словам, в них нет ни капли правды, а распространяются они для того, чтобы скомпрометировать служителей церкви и подорвать их моральный авторитет.