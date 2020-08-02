Патриарх Кирилл опроверг слухи о своем богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл опроверг слухи о своем богатстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в них нет ни капли правды, а распространяются они для того, чтобы скомпрометировать служителей церкви и подорвать их моральный авторитет.

«Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду. Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут»,— заявил он.

Ранее патриарх Кирилл обратился к богатым прихожанам с просьбой о материальной помощи для священников на время пандемии коронавируса. По словам главы РПЦ, он переживает «душевную боль» каждый раз, когда думает о православных людях, которые не могут посещать храмы, а священники вынуждены совершать богослужения за закрытыми дверями и лишены материальной помощи.