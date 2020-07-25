Российскую монахиню благословили продать Merсedes

Патриарх Кирилл благословил настоятельницу Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве игумению Феофанию (Мискину) продать ее Mercedes Benz S-класса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели. Патриарх напомнил о своем благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться машинами, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы автомобили оформлять на монастыри.

Легойда пишет, что об этом говорилось неоднократно, в частности, в 2012 и в 2017 годах.

Ранее стало известно, что игумения Феофания приобрела на свое имя Merсedes стоимостью 9,5 миллиона рублей. История вызвала широкий общественный резонанс.