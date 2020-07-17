В деле об убийстве царской семьи появились новые детали

Cтарший следователь по особо важным делам СКР Марина Молодцова раскрыла новые детали дела об убийстве царской семьи Романовых в беседе с «Известиями».
Молодцова отметила, что на данный момент установлено некоторых участников, причастных к убийству в Ипатьевском доме. По ее словам, после окончания всех экспертиз по совокупности будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка.
Также Молодцова рассказала, что во время следственных экспериментов были исключены некоторые версии. Так, например, в ходе расследования была опровергнута версия о том, что тела убитых уничтожили, используя серную кислоту и огонь. Она пояснила, что при нанесении на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляется процесс их последующего сожжения.
Кроме того, следователь рассказала, что в помещении, которое по размерам совпадало с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела царской семьи. «Это опровергло доводы некоторых исследователей о том, что в такой маленькой по размерам комнате не могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела», — подчеркнула она.
В 1999 году расследование дела об убийстве было завершено, но в 2007 году его возобновили после обнаружения останков цесаревича Алексея и его сестры Марии.
В 2015 году патриарх Кирилл обратился к правительству России с просьбой провести «дополнительные идентификационные исследования». С этой целью эксгумировали останки Романовых, захороненные в 1998 году в Петропавловском соборе Петербурга, чтобы изъять образцы Николая II и Александры Федоровны. После этого Соловьев был отстранен от расследования.
В настоящее время делом занимается Марина Молодцова. Следственные мероприятия проводятся с участием представителей РПЦ.
16 июля 2018 года сообщалось, что следствие окончательно удостоверилось в подлинности останков царской семьи, найденных на месте их гибели в Екатеринбурге.
Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых.