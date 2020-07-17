Для проверки подлинности останков Николая II используют 3D-модель шляпы

Следователи намерены проверить подлинность останков последнего императора России Николая II, найденные под Екатеринбургом, с помощью 3D-модели его шляпы. Об этом сообщила следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СКР) Марина Молодцова в интервью «Известиям».

По ее словам, следствие пришло к выводу, что обнаруженные останки принадлежат царской семье на основании многочисленных экспертиз. Тем не менее СКР продолжает проводить необходимые судебные экспертизы, чтобы исключить малейшие сомнения. В частности, эксперты предложили изготовить 3D-модель шляпы, которая была на голове императора, когда на него было совершено покушение в Японии. В 1891 году во время визита Николая II ударил по голове саблей полицейский. Шляпа хранится в Эрмитаже.

«Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Н.А., можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе. Эти зажившие раны были обнаружены на правой половине свода черепа в ходе антропологической экспертизы», — пояснила Молодцова.

Она рассказала, что в распоряжении следствия оказалась 3D-модель искусственной челюсти, оригинал которой хранится в Музее русской истории при Свято-Троицком монастыре в городе Джорданвилль. Ее обнаружили в 1918 году при осмотре дома Ипатьева после расстрела. Проведенное в рамках антропологической экспертизы исследование не исключает, что этот съемный протез принадлежал человеку, останки которого идентифицированы как останки лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина.

Ранее 17 июля Молодцова сообщила, что во время следственных экспериментов были исключены некоторые версии. Так, например, в ходе расследования была опровергнута версия о том, что тела убитых уничтожили, используя серную кислоту и огонь. Она пояснила, что при нанесении на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляется процесс их последующего сожжения.