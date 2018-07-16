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Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

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Следствие окончательно удостоверилось в подлинности останков царской семьи, найденных на месте их гибели в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Для выяснения всех обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, разрешения споров, следствием заново исследованы все обстоятельства, имеющие значение для дела, проведен комплекс следственных действий и экспертных исследований. Заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему Императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Уточняется, что молекулярно-генетическая экспертиза выявила родственные связи у 7 из 11 обнаруженных останков — мать, отец, четыре дочери и сын. Та же экспертиза установила биологическое родство императора Александра III (эксгумирован в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга) и погибшего человека, идентифицированного как Николай II — они являются родственниками на уровне отец-сын.

Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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