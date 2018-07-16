Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

Следствие окончательно удостоверилось в подлинности останков царской семьи, найденных на месте их гибели в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Для выяснения всех обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, разрешения споров, следствием заново исследованы все обстоятельства, имеющие значение для дела, проведен комплекс следственных действий и экспертных исследований. Заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему Императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Уточняется, что молекулярно-генетическая экспертиза выявила родственные связи у 7 из 11 обнаруженных останков — мать, отец, четыре дочери и сын. Та же экспертиза установила биологическое родство императора Александра III (эксгумирован в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга) и погибшего человека, идентифицированного как Николай II — они являются родственниками на уровне отец-сын.

Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых.

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