Поклонская обозвала потомков Романовых «сыновьями лейтенанта Шмидта»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила свое мнение о поездке княгини Романовой по Крымскому мосту. Об этом она написала в своем Facebook.

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«Воистину очень хорошо, когда иностранные граждане, рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей. Но прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных "государынь" и "цесаревичей", неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"? По-моему, в "сыновей лейтенанта Шмидта" все уже наигрались», — написала она.

2 июня Мария Владимировна вместе с сыном, цесаревичем Георгием Михайловичем на автомобиле Lada проехали по Крымскому мосту в честь 235-летнего юбилея вхождения полуострова в состав Российской империи, сообщает РИА Новости.

Мария Романова — внучка великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании. Она родилась в 1953 году в Испании, где и проживает в настоящее время. Официального государственного статуса у Российского императорского дома в России нет.

В 2016 году княгиня открыла в Крыму парк-отель «Романова». Мероприятие приурочили к празднованию столетия со дня визита императорской семьи в Евпаторию — 16 мая 1916 года Николай II и его родные провели в городе один день.

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