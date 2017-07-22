В Российском императорском доме призвали снять фильм-ответ «Матильде»

В Российском императорском доме считают необходимым за государственный счет снять фильм-ответ «Матильде» Алексея Учителя. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал директор канцелярии главы Дома Романовых Александр Закатов.

При этом он выразил надежду на то, что государство выделит на такую картину сумму не меньшую, чем оно выделило Учителю. «Господин Учитель, безусловно, имеет право снимать все, что он хочет, за свои средства, но нас не устраивает то, что это снимается за государственные деньги. Запрещать нельзя, это тупиковый путь. Нужно бороться с этим правдой, другого лекарства от лжи нет», — отметил Закатов.

По его словам, нужно, чтобы те, кто имеют такую возможность, сняли бы «правдивые» фильмы, которые бы рассказали об императорской семье на основании исторических источников. «Мы не режиссеры, но мы надеемся на то, что люди, которые обладают соответствующими дарованиями, создадут такие произведения, и что государство не в меньшей степени профинансирует эти проекты», — сказал он.

Сам Закатов, по его словам, смотреть фильм не намерен. «Мне хватило кадров трейлера, чтобы понять, что в любом случае изначально фильм неправдоподобный, не соответствующий действительности и оскорбительный для памяти дорого мне человека императора Николая Второго, которого я почитаю как святого. Там показан какой-то бред, которого и близко не было», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры России сто тысяч обращений граждан, оскорбленных фильмом Алексея Учителя «Матильда». Также она направила в ведомства подписанный 37 парламентариями депутатский запрос о принятии мер по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией картины.

Скандал вокруг фильма разгорелся в ноябре 2016 года. Поклонская неоднократно просила Генпрокуратуру проверить «Матильду». По ее словам, лента оскорбила религиозные чувства граждан России и других стран. Еще не вышедшую картину критиковали и представители РПЦ.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга. В широкий прокат картина выйдет 25 октября. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.