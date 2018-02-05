Лагерь паломников у места расстрела царской семьи помешал выставке инноваций

В мэрии Екатеринбурга сочли неуместным соседство лагеря паломников у места казни царской семьи с киноконцертным театром «Космос», где будет проходить выставка ИННОПРОМ, сообщили Ura.ru несколько информированных источников.

Обсуждение этой проблемы проходило, по данным издания, на одном из недавних совещаний, в котором участвовали представители мэрии, епархии и полиции.

«Они хотят палаточный городок на газоне у "Космоса" [киноконцертный театр в центре города], потому что это очень близко к храму, — сообщил источник в администрации. — Но мы не разрешаем, потому что почти параллельно будет идти [международная выставка] ИННОПРОМ, в "Космосе" будет проходить церемония открытия, и соседство лагеря паломников с этим мероприятием не совсем хорошо».

Материалы по теме «Оно связано с кровавым наветом на евреев» Убийство Николая II связали с мистическим культом. Не обошлось без иудеев

В качестве альтернативной площадки для размещения палаточного городка предложен Харитоновский парк неподалеку от храма. В мэрии считают, что там будет легче обеспечить людям безопасность и минимальные санитарные условия.

В самой Екатеринбургской епархии ситуацию не комментируют, однако, по словам источника издания, идею переноса лагеря там не поддержали.

Окончательное решение пока не принято.

Храм на Крови построен на месте дома Ипатьева, в котором находились под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года последний император России Николай II, его семья и слуги. Ежегодно в ночь, когда произошла казнь, возле этого места собираются верующие. В 2018 году в связи со столетием расстрела в Екатеринбурге ожидают прибытия до 100 тысяч паломников, а также патриарха Кирилла.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!