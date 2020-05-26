Неизвестные пожертвовали РПЦ деньги на зарплаты священникам

Неизвестные благотворители пожертвовали Русской православной церкви (РПЦ) деньги на зарплаты священникам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 26 мая, на сайте РПЦ.

«По благословению патриарха Кирилла пожертвованные средства будут в ближайшее время направлены Московской патриархией на московские приходы и подворья для помощи в выплате жалованья духовенства за два месяца», — указано в тексте. Часть денег пойдет в ставропигиальные обители, в клире которых состоят немонашествующие священнослужители.

Кроме того, в церкви призвали московское духовенство помолиться за анонимного благотворителя.

Ранее в мае сообщалось, что Русская православная церковь находится в чрезвычайно сложном материальном положении из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что религиозные организации живут за счет пожертвований. «Людей нет — нет пожертвований», — сказал он.

О нехватке денег в РПЦ из-за отсутствия прихожан сообщалось также 8 мая. Как рассказывал протоиерей Владимир Вигилянский, во всех храмах, где введен строгий карантин, практически нет денег, а переводимых пожертвований едва хватает на зарплаты сотрудникам. Глава РПЦ патриарх Кирилл обращался к богатым прихожанам с просьбой материально помочь священникам.

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