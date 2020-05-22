Госдума приняла закон о поддержке благотворительности

Депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении по итогам встречи президента России Владимира Путина с активистами движения «Мы вместе» приняли законопроект о поддержке благотворительности. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Документом вносятся изменения во вторую часть «Налогового кодекса Российской Федерации» и дополняются подпунктами 195 и 196. Теперь до 1 процента от выручки на благотворительность не будет облагаться налогом.

Закон освобождает от налога доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий новой коронавирусной инфекции оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и социальным работникам, пишет РИА Новости.

15 мая Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года списать налоги за II квартал для малого бизнеса и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Также кабмину поручается обеспечить возможность получения предприятиями, которые пострадали от пандемии, и НКО кредитов для поддержки занятости со сроком погашения до 1 апреля следующего года.

Ранее глава государства поручил правительству разработать меры помощи НКО. В пример глава государства поставил меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Проработка и реализация мер была поручена из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом.

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России уже седьмой день подряд не превышает 10 тысяч. За последние сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом. По данным на 21 мая, в стране зарегистрировали 8926 новых случаев COVID-19; 20 мая оперативный штаб отчитался о 8764 случаях; 19 мая в стране зарегистрировали 9263 случая, 18 мая сообщалось о 8926 случаях, 17 и 16 мая — о 9709 и 9200 случаях соответственно.

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