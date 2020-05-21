В России предложили освободить многодетные семьи от налога на имущество

Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова выступила с инициативной об освобождении многодетных семей от налога на имущество за 2019 год. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение сенатора рассмотрит специально созданная рабочая группа по ревизии законодательства с учетом пандемии коронавируса.

«Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части освобождения налогоплательщиков, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, от уплаты налога на имущество физических лиц за 2019 год», — говорится в тексте предложений, внесенных Рукавишниковой.

По ее словам, у многодетных семей и сейчас имеется определенный вычет по имущественному налогу, однако он крайне невелик. В условиях, когда многие многодетные семьи столкнулись с финансовыми сложностями из-за эпидемии вируса, необходимо обеспечить им дополнительные меры поддержки.

Сенатор считает, что если не удастся полностью освободить подобные семьи от налога, стоит хотя бы увеличить размер льготной площади.

Ранее Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству выступил с инициативной об установлении административной ответственности за ночной шум для юридических лиц.

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