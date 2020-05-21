В России захотели наказывать юрлиц за ночной шум

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству выступил с инициативной об установлении административной ответственности за ночной шум для юридических лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие поправки Комитет предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Зампред комитета Ирина Рукавишникова объяснила, что в проекте нового КоАП содержатся статьи об ответственности физических лиц за шум в ночное время, однако вопрос об ответственности юридических лиц не рассматривается.

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По мнению сенатора, шумные рестораны и ночные стройки нарушают права россиян на отдых, и за данное нарушение необходимо привлекать к ответственности соответствующих должностных лиц.

Она особо подчеркнула, что пресечением подобных правонарушений должны заниматься сотрудники полиции, наделенные необходимыми полномочиями.

Ранее министерство юстиции РФ заявило о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях положения о презумпции невиновности привлекаемых к ответственности.

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