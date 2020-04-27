Совфед выступит против штрафов за лающих по ночам собак

В Совете Федерации не поддержат предложение министерства юстиции о штрафах за лающую собаку и постоянно срабатывающую автомобильную сигнализацию с 23:00 до 07:00. Об этом заявил председатель верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости в понедельник, 27 апреля.

«Под этим благим намерением мы видим попытки внести в административное законодательство изменения, противоречащие не только духу закона, но и здравому смыслу», — сказал Клишас. Он подчеркнул, что административную ответственность за нарушение тишины в ночное время следует накладывать в том случае, если это стало следствием «бездействия» людей.

Клишас добавил, что предложение Минюста носит «коррупциогенный признак», поскольку в большинстве случаев потенциальный нарушитель может даже не знать, что совершает правонарушение. Так, например, сигнализация автомобиля может сработать в то время, когда человек находится на работе.

Сенатор также уточнил, что предложение Минюста не обсуждалось на заседаниях межведомственной рабочей группы по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), тогда как она была сформирована как раз для того, чтобы все инициативы проходили всестороннее обсуждение.

О предложении Минюста стало известно ранее. В ведомстве по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП уточнили, что россиян, среди прочего, будут штрафовать за лающую собаку и постоянно срабатывающую автомобильную сигнализацию с 23:00 до 07:00. Предполагалось, что это будет прописано в части 6 статьи 14.1 КоАП. Также правонарушением будет считаться громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, ремонтные работы.

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