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Россиян захотели штрафовать за шум ночью

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Совета Федерации предложил включить в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за шум в ночное время. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.

Наказывать нарушителей тишины предлагается штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что имеются в виду любые действия, которые нарушают право на отдых в жилище граждан, независимо от уровня шума. Исключением из этого правила будет нарушение тишины и покоя во время пресечения правонарушений, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проведения официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

Отмечается, что на данный момент такая норма действует во всех 85 российских субъектах, но в федеральном законодательстве не зафиксирована. Полиция приедет на вызов только если регион договорился с ней о соответствующих составах правонарушений. Из-за этого нарушители не всегда привлекаются к ответственности, считает сенатор Ирина Рукавишникова. По ее словам, предлагаемые поправки в КоАП решат этот вопрос.

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